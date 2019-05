Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Am Wochenende werden die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein wieder etwas freundlicher. Am Samstag und Sonntag bleibe es zwar wechselhaft, dabei stiegen die Temperaturen aber auf Höchstwerte um die 23 Grad, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Dabei sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen.