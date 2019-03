Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die Menschen an der Nordseeküste sollten am Abend wegen starken Winds vorsichtig sein. Es sei mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Äste und Zweige könnten abbrechen. Aufgrund des Winds sei außerdem mit deutlich erhöhten Wasserständen an der Nordsee zu rechnen, sagte der Sprecher weiter. Eine Sturmflut gebe es voraussichtlich aber nicht.