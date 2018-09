Wechselhaftes Wetter am Wochenende im Norden erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) - Regen an der Küste, auf dem Festland soll hingegen größtenteils trocken bleiben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für das Wochenende vereinzelte Schauer, aber auch sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen im Norden, wie ein Sprecher am Freitagmorgen sagte.

An der Küste Schleswig-Holsteins komme es am Samstag zu Regen und kurzen Gewittern. Außerdem werden demnach stürmische Böden erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins solle sich hingegen die Sonne bei Temperaturen von 20 Grad Celsius zeigen. Hier sei die Regenwahrscheinlichkeit gering.

Am Sonntag ändere sich wenig an den Wetterverhältnissen. Die Menschen im Norden dürften sich jedoch auf steigende Temperaturen freuen: In Hamburg und Schleswig-Holsten werden demnach bis zu 22 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 23 Grad erwartet.