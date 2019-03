Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Sturmtief "Bennet" hat am Montag im Norden die Geduld von Pendlern und Bahnreisenden auf die Probe gestellt. Einige Züge des Nah- und Fernverkehrs fielen aufgrund von Sturmschäden an den Gleisen aus oder wurden umgeleitet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Im Fernverkehr waren demnach die Züge auf den Strecken Stralsund - Karlsruhe und Hamburg - Passau betroffen.

Auch der Bahnverkehr auf der Vogelfluglinie wurde für rund eine Stunde lahmgelegt. Grund war ein Baum, der zwischen Haffkrug und Scharbeutz im Kreis Ostholstein auf die Gleise gestürzt war, sagte eine Bahnsprecherin. Dadurch war auch die Bahnstrecke nach Puttgarden blockiert. Fernreisende mussten auf Busse umsteigen. Auch zwischen Timmendorfer Strand und Haffkrug war zwischenzeitlich ein Busersatzverkehr eingerichtet worden. Diese Strecke konnte jedoch bereits am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden.

Umgestürzte Bäume beeinträchtigten zwischenzeitlich auch den Regionalexpress 5 zwischen Stade und Hamburg sowie in Hamburg die U1 zwischen Volksdorf und Ohlstedt. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Hamburger S-Bahnen waren den Angaben zufolge zunächst nicht betroffen.

Wettertief "Bennet" erreichte gegen Vormittag die Hansestadt. Am Hamburger Flughafen seien Sturmböen mit einer maximalen Geschwindigkeit von fast 100 Stundenkilometer gemessen worden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Demnach konnte es bis zum Nachmittag zu einzelnen Gewittern und kräftigem Wind mit Sturmböen der Stärke 9 bis 10 kommen. Die Temperaturen sanken den Angaben zufolge im Laufe des Tages von zwölf Grad auf acht bis neun Grad. Auch am Dienstag soll es kühler und mit häufigen Schauern weiter wechselhaft bleiben. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sprach zudem eine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste in der Nacht zu Dienstag aus.