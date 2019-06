Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lni) - In Schleswig-Holstein und Hamburg stören am Montag voraussichtlich nur leichte Gewitter mancherorts das schöne Sommerwetter. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg sagte, würden die Bundesländer im Laufe des Tages lediglich von der kräftigen Gewitterfront gestreift, die unter anderem über Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ziehen soll. Im Norden bleibe es dagegen bei 23 bis 25 Grad meist sommerlich und angenehm.