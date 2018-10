Hamburger Fischmarkt leicht überflutet: Zwei Autos geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Fischmarkt ist am Mittwoch leicht überflutet worden. Zwei Autos mussten am Morgen vom Parkplatz geborgen werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Pegel erreichte gegen 9.40 Uhr seinen Höchststand mit 1,47 Metern über dem mittleren Hochwasser, teilte eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie mit. Demnach fehlten drei Zentimeter um per Definition von einer leichten Sturmflut zu sprechen. In den nächsten Tagen soll sich die Situation wieder beruhigen und es seien keine ähnlich hohen Pegelstände zu erwarten.