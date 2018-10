Goldener Oktober weicht im Norden stürmischem Wetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem goldenen Oktober kehrt im Norden typisches Herbstwetter ein. Nach leichtem Regen sollen sich am Montag die Wolken in Schleswig-Holstein und Hamburg auflockern, die Temperaturen steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf 14 Grad. Zeitweise weht an den Küsten ein frischer Wind aus Nordwest bis West. Noch stürmischer soll es am Dienstag werden. Bei länger anhaltendem und teils kräftigem Regen werden Sturmböen und an den Küsten sogar orkanartige Böen erwartet. Die Höchstwerte sollen sich um 13 Grad bewegen.