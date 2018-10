Goldener Oktober lässt Temperaturen über 20 Grad steigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Bei Temperaturen bis zu 22 Grad können sich die Norddeutschen die kommenden Tage über die Fortsetzung des goldenen Oktobers freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg mitteilte, kann es morgens zwar ein wenig Frühnebel geben, auf den jedoch viel Sonnenschein folgen soll. Niederschlag sei in der zweiten Oktoberwoche sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein nicht zu erwarten. Nach DWD-Angaben ist das bisherige Oktober-Wetter in beiden Bundesländern "deutlich überdurchschnittlich".

Die erwarteten Höchsttemperaturen in Hamburg liegen am Dienstag bei 19 Grad, am Mittwoch bei 21 Grad und Donnerstag soll mit bis zu 22 Grad der wärmste Tag der Woche werden. Am Freitag gehen die Temperaturen auf 21 Grad zurück. In Schleswig-Holstein sehen die Werte ähnlich aus, sollen aber jeweils zwei bis drei Grad niedriger liegen als in der Hansestadt. Lediglich an der Grenze zu Dänemark sollen die kommenden Tage etwas bewölkter werden.

Nachts erreichen die Tiefsttemperaturen in Hamburg fünf bis sechs Grad, wohingegen sie in Schleswig-Holstein nachts ein bis zwei Grad darüber liegen.