Frostige Nächte und kalte Tage für den Norden

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger und Schleswig-Holsteiner sollten in den nächsten Tagen ihre Winterjacke griffbereit haben: Es wird frostige Nächte geben und auch tagsüber bleibt es kühl. Dabei wechseln sich Schauer und Sonne bis zum Sonntag immer wieder ab, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

Am Donnerstag bleibt es noch wechselnd bewölkt oder es gibt Schneeregen, nachts und morgens kann es bei Frost zu leichten Schneefällen kommen. Auch in den darauffolgenden Nächten ziehen Regen- oder Schneeschauer mit vielen Wolken durch, am Samstag kann es stellenweise glatt werden. Tagsüber bleibt es kühl, bis Freitag werden flächendeckend lediglich 5 bis 7 Grad erreicht. Samstag und Sonntag soll zwischendurch auch die Sonne herauskommen, bei Höchstwerten zwischen 7 und 9 Grad. An der Nordsee ist mit starken bis stürmischen Böen der Windstärke 7 zu rechnen. Die nächste Woche wird voraussichtlich schöner.