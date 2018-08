Fischsterben in Hamburg geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Umweltbehörde hat erneut tote Fische aus dem Jenfelder Moor geholt. Vor allem Brassen und einige Aale starben. Obwohl sich die Qualität der Hamburger Gewässer verbessert habe, könne man noch keine Entwarnung geben, heißt es aus der Behörde. Dort vermutet man, dass das erneute Fischsterben mit dem Regen in der vergangenen Woche zusammenhängt. Denn der Niederschlag löst Sedimente am Ufer und diese zehren den Sauerstoff im Wasser auf - so die Theorie. Am Samstag wurden 400 Kilogramm der verendeten Tiere eingesammelt.

Grundsätzlich hat sich der Sauerstoffgehalt in den Hamburger Gewässern wieder erhöht. Laut Umweltbehörde liegt er in Alster, Elbe und Wandse über vier Milligramm pro Liter, also außerhalb des Bereiches, der für Fische kritisch ist. Nur in der Tarpenbek bleibt die Sauerstoffkonzentration mit 2,7 Milligramm pro Liter sehr niedrig.

Auch die Blaualgenkonzentration in der Alster hat abgenommen. Sie liegt zurzeit bei acht Mikrogramm pro Liter. Das ist deutlich weniger als beim Ironman im Juli. Damals durften die Sportler wegen der hohen Blaualgenkonzentration nicht in der Alster schwimmen. So wurde aus dem Triathlon ein Duathlon.