Der Norden schrammt wohl an Hitzerekorden vorbei

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Es wird heiß, aber mit Hitzerekorden ist im Norden am Donnerstag wohl nicht zu rechnen. In Hamburg erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag Temperaturen zwischen 35 und 36 Grad, wie ein Sprecher sagte. Der Rekord von 1992 liegt in der Hansestadt bei 37,3 Grad Celsius.

Etwas weniger schwitzen müssen die Menschen in Schleswig-Holstein. Hier rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad - noch weit entfernt vom Rekord im nördlichsten Bundesland aus dem Jahr 1992, als in Lübeck 38,0 Grad Celsius gemessen worden waren. An der Ostseeküste bleibt es laut DWD mit 30 Grad fast schon frisch.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde wies angesichts der hohen Temperaturen auf geeignete Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen hin. So rät die Behörde dazu, luftige, helle Kleidung zu tragen und Kopf und Gesicht vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Wichtig sei auch, genug zu trinken.

Auch die Arbeitgeber seien bei Hitze in der Pflicht, teilte die Behörde mit. So soll der Arbeitgeber im Rahmen seiner allgemeinen Fürsorgepflicht passende Maßnahmen veranlassen, die die Belastung durch hohe Temperaturen verringern. Wenn möglich sollte schwere körperliche Arbeit in die frühen Morgenstunden oder gegebenenfalls in den Abend verschoben werden. Auch zusätzliche Kurzpausen von etwa 10 Minuten bringen laut Behörde Erholung.