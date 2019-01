Bundesamt warnt vor Sturmflut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg und Teilen der schleswig-holsteinischen Nordseeküste wird am Dienstag eine Sturmflut erwartet. Etwa in St. Pauli sollen die Wasserstände am Nachmittag voraussichtlich bei etwas mehr als 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser liegen, wie das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie am Montagabend mitteilte. Etwa in Schulau, Glückstadt und Brunsbüttel rechnen die Experten ebenfalls mit einer Sturmflut. Auch an der nordfriesischen Küste werden nachmittags Wasserstände von etwa 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Schon am frühen Morgen sollen die Wasserstände kräftig steigen, eine Sturmflut gibt es dann voraussichtlich aber noch nicht, da die Marke von 1,5 Metern dann noch nicht erreicht werden soll.

Schon zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst mitgeteilt, dass Sturmtief "Benjamin" am Dienstag schwere Sturmböen aus Nordwest bis Nord der Stärke 10 erwartet. Vereinzelt könne es sogar orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 105 Kilometern pro Stunde entsprechend Windstärke 11 geben, warnte der DWD am Montag.