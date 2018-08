Baden im Öjendorfer See bleibt verboten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno)- Trotz verbesserter Wasserqualität bleibt der Öjendorfer See weiterhin für Badegäste gesperrt. Das teilte die Hamburger Umweltbehörde am Dienstag mit. Mitarbeiter der Behörde untersuchten am Montag gemeinsam mit dem Bezirksamt Wandsbek sowie dem Institut für Hygiene und Umwelt das Wasser des Sees - vor allem die Konzentration von Blaualgen. Zwar liegt der Wert unter 15 Mikrogramm pro Liter, also nicht im kritischen Bereich. Allerdings ist der See noch zu trüb. Die Trübung entsteht, weil die abgestorbenen Cyanobakterien zersetzt werden. Seit Mitte Juli hatte die Umweltbehörde den Öjendorfer See wegen der Blaualgenbelastung gesperrt und Badeverbotsschilder aufgestellt.