Schneeglätte: leichte Entspannung in Sachsen-Anhalt

Halle (dpa/sa) - Am Mittwoch sind in Sachsen-Anhalt nur geringe Mengen Schnee und örtlich Straßenglätte zu erwarten. In der Nacht könne jedoch im Harz noch Straßenglätte auftreten, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Dienstag seien 1-2 Zentimeter Schnee im Harz und 8 Zentimeter am Brocken gemessen worden. Zum Wochenende solle es dann wieder milder werden.

Schneefall und Straßenglätte hatten am Dienstag in Sachsen-Anhalt zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Dabei waren nach Polizeiangaben ein 27-jähriger Fußgänger in Halle und zwei Frauen in Merseburg schwer verletzt worden.