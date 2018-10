Niedrigwasser: Al-Wazir verlangt Ausbaggern des Rheins

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Angesichts des historischen Niedrigwassers nach dem heißen und trockenen Sommer will Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) Binnenschiffen mit Ausbaggerungsarbeiten den Weg durch den Rhein ebnen. "Man muss nur wenige Untiefen beseitigen, um die Kapazität von Europas wichtigster Wasserstraße beträchtlich zu steigern", erklärte Al-Wazir am Dienstag. Im Hafen von Ginsheim-Gustavsburg am Zusammenfluss von Rhein und Main informierte sich der Minister über die Probleme der Binnenschiffer wegen der niedrigen Pegelstände. Baggern sei nur an sehr wenigen Stellen erforderlich, so Al-Wazir. "Mitunter genügt es, mit Buhnen oder Längsbauwerken den Wasserspiegel zu stützen."

Klimaexperten seien sich einig, dass Extremereignisse wie die jetzige Trockenheit sich häufen werden. Hessen habe mit seinem Klimaschutzplan 140 Maßnahmen festgelegt, um den Treibhausgasausstoß zu drosseln und die Folgen des Klimawandels abzumildern. Dies sei weltweit die größte politische Aufgabe der nächsten Jahre, auch die Bundesregierung müsse dabei ihrer Verantwortung gerecht werden, erklärte Al-Wazir. Die Hessen wählen an diesem Sonntag (28. Oktober) einen neuen Landtag. Bisher regiert die CDU in einer Koalition mit den Grünen.