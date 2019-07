Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gerolstein/Daun (dpa/lrs) - Ein kurzes, aber heftiges Gewitter über Gerolstein und Daun in der Eifel hat am Freitagabend erheblichen Schaden angerichtet. Verletzt worden sei niemand, berichtete die Polizei in Daun am Samstag. Bäume seien umgestürzt und Wohnwagen beschädigt worden. Zwei Dächer eines Ferienbungalow-Parks seien abgedeckt worden und Sachen durch die Gegend geflogen. Das Unwetter sei aber räumlich sehr begrenzt gewesen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.