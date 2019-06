Große Hitze in Thüringen erwartet: Temperaturen bis 37 Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Sonnencreme, Kopfbedeckung, viel trinken: Heute müssen sich die Thüringer auf schweißtreibende Temperaturen einstellen. Es soll bis zu 37 Grad heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Gera dürfen die Menschen sich auf Abkühlung durch die Feuerwehr freuen: an zwei Orten in der Innenstadt bieten die Feuerwehren am Nachmittag Wasserspiele an. Außerdem sollen an einer "Wasserbar" kostenlos Wasserbecher verteilt werden. Der Mittwoch dürfte der vorläufige Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle werden. Bereits am Dienstag stiegen die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke.