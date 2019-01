Feuerwehr rückt wegen umgestürzter Bäume aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera/Saalfeld (dpa/th) - Der Wintereinbruch mit teils heftigen Schneefällen hat auch am Donnerstagmorgen örtlich in Thüringen zu Behinderungen im Verkehr und Einschränkungen geführt. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt blockierten am Donnerstag zwei umgestürzte Bäume eine Fahrbahn bei Leutenberg, wie die Polizei mitteilte.

Auch auf der Bundesstraße 85 bei Kaulsdorf musste die Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baums ausrücken. Im Saale-Orla-Kreis räumten Feuerwehrleute ebenfalls mehrere umgekippte Bäume, unter anderem bei Neustadt an der Orla und auf der Bundesstraße 90 bei Bad Lobenstein.

Die Stadt Gera sperrte aus Sicherheitsgründen zunächst bis Freitag alle Friedhöfe für Besucher. Wegen des schweren, nassen Schnees könnten Äste von Bäumen brechen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Trauerfeiern und Beisetzungen sollten aber trotzdem wie geplant stattfinden.