Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geilenkirchen (dpa/lnw) - Hoch "Dorit" hat am Wochenende frühsommerliche Temperaturen gebracht - und nirgendwo in Deutschland war so warm wie in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg). 20,6 Grad haben die Meteorologen dort am Sonntag gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Der bundesweite Februar-Rekord wurde jedoch nicht geknackt. Er ist schon ziemlich alt und stammt vom 26. Februar 1900: Damals war es in Jena 23 Grad warm.