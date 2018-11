Wolken, Regen und Kälte am Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf Regen und Kälte einstellen. Laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Freitag zunächst aber sonnig mit wenigen Wolken werden. Es wird demnach bis zu acht Grad warm. In der Nacht zum Samstag sorge ein Tief für Niederschlag in den beiden Bundesländern. Glättegefahr in Rheinland-Pfalz bestehe aber nicht, sagte eine DWD-Meteorologin.

Am Samstag und Sonntag kommt es dann vielerorts zu leichten Schauern, dazu ist es überwiegend stark bewölkt. Am Sonntag soll sich der Himmel wieder etwas aufklaren: "Im Süden kann man durchaus auch mal die Sonne sehen", berichtete die Meteorologin. Im Norden bleibe es jedoch weiter stark bewölkt.