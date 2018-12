Wetterdienst warnt vor rutschigen Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Mittwoch auf rutschige Straßen gefasst machen. Wegen Schneefalls und überfrierender Nässe sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) viele Straßen glatt. Besonders betroffen seien solche im Süden des Landes, in höheren Lagen und außerhalb der großen Städte. Glätte könne aber auch auf anderen Straßen auftreten. Deshalb sollten Autofahrer ihren Fahrstil an die winterlichen Verhältnisse anpassen, auch in den kommenden Tagen, riet der Wetterdienst.