Temperaturen in NRW sinken weiter: Es droht Glatteis

Essen (dpa/lnw) - Zwei Wochen vor Weihnachten wird das Wetter in NRW immer ungemütlicher: Vor allem im Osten des Landes sind örtliche Schauer möglich, in höheren Lagen auch als Schnee. Im Münster- und Rheinland sagt der Deutsche Wetterdienst wolkiges bis stark bewölktes Wetter voraus. Laut DWD sinken die Temperaturen in den nächsten Tagen auf 0 bis 3 Grad, im Bergland -3 bis 0 Grad.

Auch die Nächte werden kühler, die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt. Es droht Glätte durch überfrierende Nässe. Autofahrer sollten daher besonders aufmerksam sein. Der Sonnenschein macht sich rar: "Höchstens hier und da ein paar Sonnenscheinminuten", sagte eine Meteorologin am Dienstag. Schlittenfahren vor der Haustür ist allerdings in NRW noch nicht möglich: Dazu müssten Schneefans bis zum Alpenrand fahren, wo Schneedecken zwischen 10 und 20 Zentimetern erwartet werden.