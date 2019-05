Unwetter setzen Keller und Straßen unter Wasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Fulda (dpa/lhe) - Starke Unwetter haben am Dienstagmorgen in Nord- und Osthessen Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen waren nach Angaben der Polizei die östlichen Kasseler Stadtteile Bettenhausen und Forstfeld sowie die Landkreiskommunen Lohfelden, Kaufungen, Niestetal und Helsa. Dort stand das Wasser teilweise knietief auf den Straßen. Bei einem Unfall auf regennasser Straße wurden zwei Autofahrerinnen schwer verletzt.

Eine 23-Jährige war nahe Neuhof (Landkreis Fulda) ins Schleudern gekommen und mit dem Wagen einer 28 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Wegen des starken Regens wurde außerdem die Autobahn 44 zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Dreieck Kassel-Süd über Stunden gesperrt. Auch zahlreiche Hauptverkehrsstraßen waren unpassierbar, weil die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte. "Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen", sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel.

Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und unnötige Fahrten zu vermeiden. Im Werra-Meißner-Kreis wurden bei Wanfried durch die Fluten mehrere Gullydeckel ausgehoben. In Hundelshausen überschwemmten die Regenfälle eine Bushaltestelle. In Neu-Eichenberg wurde ein Kuhstall unter Wasser gesetzt. Im Vogelsbergkreis rückten die Feuerwehren rund 30 mal aus. Die Helfer pumpten in Alsfeld vollgelaufene Keller aus und beseitigten umgeknickte Bäume. In Gießen, Fulda und dem benachbarten Künzell wurden Straßen gesperrt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hatte Tief "Axel" vor allem dem Nordosten des Landes heftige Niederschläge gebracht. In Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) und Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) fielen innerhalb von 24 Stunden gut 95 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Dreiländereck Hessen-Bayern-Thüringen waren es 93 Liter, in Schotten (Vogelsbergkreis) 91 Liter. "Hessen war damit abgesehen vom Alpenraum am stärksten betroffen", sagte ein DWD-Meteorologe.

Für die kommenden Tage ist laut DWD zwar weiterhin mit teils ergiebigem Dauerregen zu rechnen - "das Ärgste ist aber vorbei", sagte der Wetterkundler. Der Westen Hessens blieb von den Unwettern am Dienstag hingegen verschont: In Raunheim (Kreis Groß-Gerau) und dem West-Taunus fielen zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen gerade einmal zehn Liter Regen pro Quadratmeter - erst ab 50 Litern spricht der DWD von einem Unwetter.