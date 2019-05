Tief "Axel" setzt Nord- und Osthessen unter Wasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Fulda (dpa/lhe) - Tief "Axel" hat in Hessen am Dienstagmorgen für starke Regenfälle gesorgt. Vor allem im Norden und Osten des Landes wurden Straßen unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen waren nach Angaben der Polizei die östlichen Kasseler Stadtteile Bettenhausen und Forstfeld sowie die Landkreiskommunen Lohfelden, Kaufungen, Niestetal und Helsa. Dort wurden zahlreiche Hauptverkehrsstraßen gesperrt. "Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen", sagte ein Polizeisprecher.

Die schlechte Wetterlage des Vorabends habe sich am Morgen zugespitzt. Zwar gäbe es derzeit keine Unfälle, jedoch seien viele Keller im Stadtgebiet mit Wasser vollgelaufen. Teilweise stand das Wasser knietief auf den Straßen. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und unnötige Fahrten zu vermeiden. Bäche traten über die Ufer. Auch in Fulda, dem benachbarten Künzell und Alsfeld im Vogelsberg mussten mehrere Straßen gesperrt werden. Sowohl in Fulda als auch in Gießen berichtete die Polizei von umgestürzten Bäumen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für Osthessen, die Region um Kassel und Teile Südhessens heraus. Es sei mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen. Auch für den Rest von Hessen warnte der DWD vor zum Teil heftigen Niederschlägen. Schon am Montagabend hatte das Tief "Axel" die Einsatzkräfte der Feuerwehr besonders in Osthessen in Atem gehalten.