Weiter spätsommerliches Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen fühlt sich das Wetter in den kommenden Tagen weiter nach Spätsommer an. Regen ist nach wie vor kaum in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen bis einschließlich Dienstag bei um die 25 Grad - am Mittwoch könne sogar noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Von Sonntag bis Dienstag gibt es dazu meist einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Auch in der Nacht bleibt es laut Vorhersage jeweils trocken, die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 13 Grad.

Die Prognose verspricht weiter angenehme Temperaturen: Mindestens bis zum Beginn des letzten September-Drittels sollen die Tageshöchstwerte demnach immer um die 26 Grad erreichen.