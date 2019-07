Stadt fällt im Frankfurter Grüneburgpark vertrocknete Bäume

10. Juli 2019 15:07 Wetter - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Die Trockenheit in Hessen fordert ihren Tribut: Im Frankfurter Grüneburgpark sind am Mittwoch die ersten verdorrten Bäume gefällt worden. Insgesamt sind nach Angaben der Stadt bislang dort mindestens 40 der rund 2850 Bäume der Trockenheit zum Opfer gefallen. Das tatsächliche Ausmaß der Dürre-Schäden sei aber noch gar nicht absehbar.

Auch in Kassel ist die Situation nach Angaben eines Sprechers "zunehmend kritisch". "Es ist festzustellen, dass auch große, seit Jahrzehnten eingewachsene und vitale Bäume innerhalb eines Jahres erhebliche Trockenschäden bekommen konnten", sagte er. In beiden Städten werden junge Bäume daher inzwischen deutlich länger und intensiver gewässert.

In den kommenden Tagen dürfte sich die Situation zumindest kurzfristig etwas entschärfen, denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen bis mindestens Samstag Regen- und Gewitterschauer über Hessen hinweg. "Entscheidend ist aber, wie es dann nächste Woche weitergeht", sagte ein DWD-Meteorologe am Mittwoch in Offenbach. Bleibe der Regen dann erneut aus, sei die Trockenheit schnell wieder da.