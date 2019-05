Dichte Wolken, viel Regen: Durchwachsenes Wetter in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Dichte Wolken, niedrige Temperaturen und immer wieder Schauer: Den Menschen in Hessen steht ein ungemütlicher Start in die Woche bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Montag wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern in Nordhessen und Höchsttemperaturen von 12 Grad, im Bergland höchstens 8 Grad. In der Nacht sei mit Tiefstwerten um den Gefrierpunkt zu rechnen, im Bergland seien zahlreiche Schauer und in den Höhen Schneefälle zu erwarten. Stellenweise könne es glatt werden.

Laut DWD-Prognose bleibt es am Dienstag bei starker Bewölkung meist trocken bei Temperaturen bis zu 15 Grad. Der Mittwoch bringe wieder landesweit stärkere Regenfälle. Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 16 Grad bleibt es mild - Sonnenstunden sind aber auch zur Wochenmitte nicht in Sicht.