04. März 2019 13:25 Wetter - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sturmtief "Bennet" hat den Hessen einen teils ungemütlichen Start in die neue Woche beschert. Die Polizeisprecher berichteten vielerorts von umgestürzten Bäumen, herabgefallenen Dachziegeln oder umherfliegenden Schildern und Mülltonnen. In Frankfurt musste die Feuerwehr bis zum Mittag zu rund 15 Einsätzen ausrücken. Während eines Einsatzes an einem beschädigten Flachdach musste dabei etwa die vielbefahrene Hanauer Landstraße stadteinwärts vorübergehend gesperrt werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

In Darmstadt zählte die Feuerwehr bis zum Mittag ebenfalls mehr als zehn Einsätze. Die Rettungskräfte mussten sich laut Mitteilung unter anderem um ein eingestürztes Baugerüst und gelockerte Fassadenteile kümmern.