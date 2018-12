Wechselhaftes Wetter am ersten Adventswochenende in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Regen, Wind und dazu Temperaturen bis zu 14 Grad: In Nordrhein-Westfalen wird das Wetter am gesamten Wochenende wechselhaft. "Der Regen ist schon auf dem Vormarsch", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Bis Sonntagmittag solle länger anhaltender Regen über das Bundesland ziehen, dann sind immer mal wieder einzelne Schauer möglich. Im Bergischen Land könne es bis Dienstag zu Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter kommen.

Die Temperaturen liegen am Sonntag laut DWD bei milden 11 bis 14 Grad Celsius. Regnerisch starte dann auch die Woche am Montag: "Es wird wechselhaft", sagte die Meteorologin.