Sonntag erster heißer Tag des Jahres: 32 Grad erwartet

Essen (dpa/lnw) - Sonne pur und hochsommerliche Temperaturen bescheren den Menschen in NRW am Wochenende perfektes Freibad- und Badewetter. Am Samstag sollten die Werte laut Deutschem Wetterdienst bereits auf 28 Grad klettern. Am Sonntag werde es dann erstmals in diesem Jahr heiß: bis zu 32 Grad im ganzen Land, wie Meteorologin Sophie Hein auf Anfrage sagte. Dazu strahlt die Sonne intensiv von einem wolkenlosen Himmel.

Der Genuss ist demnach am Montag jedoch schon wieder vorbei. Eine Kaltfront aus dem Nordwesten prägt die neue Woche. Sie startet mit Schauern und Gewittern, bei denen stellenweise viel Regen fallen könnte. Sogar Unwetter seien nicht ausgeschlossen, hieß es.

Und so setzt sich der Trend an den folgenden Tagen fort. "Das Wetter ist in der nächsten Wochen unbeständig. Die Temperaturen sinken peu à peu bis auf rund 20 Grad am Donnerstag", so die Expertin.