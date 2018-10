Sommerwetter im Oktober: 28 Grad in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Der goldene Herbst hat am Wochenende mit Sommertemperaturen ins Freie gelockt. "Es wurden am Samstag sehr häufig die 28 Grad erreicht", sagte Julia Fruntke vom Deutschen Wetterdienst in Essen.

Von dem guten Wetter profitierten auch die Cafés und Eisdielen in Nordrhein-Westfalen. Die Bänke der "Kuhbar" in Dortmund zum Beispiel waren gut belegt mit Eisliebhabern. Das freute Besitzerin Sofia Aidonidou: "Wer möchte denn nicht bei dem Wetter draußen in der Sonne sitzen?" Dabei verkaufe sie weiterhin alle Eissorten wie im Sommer, auch fruchtiges Zitroneneis gehe bei den Temperaturen weg.

Ähnlich sah es bei "Die Eisdielerin" in Köln aus. Dort ging deutlich mehr Eis über die Ladentheke als sonst um diese Jahreszeit. "Es ist ja wieder richtiges T-Shirt Wetter, da nehmen sich viele Leute ein Eis auf die Hand mit", so die Besitzerin.

Besonders beliebt waren auch kalte Getränke. Im "Bazzar Caffee" in Düsseldorf seien besonders erfrischende Schorlen gefragt, so Annika Heesen. "Oft haben wir im Oktober die Terrasse gar nicht mehr geöffnet, aber im Moment ist alles voll und es geht hier drunter und drüber", sagt die Mitarbeiterin.