Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz erwartet

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es am Mittwoch wieder wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen bei 23 bis 26 Grad. Ab Nachmittag ziehen immer dichter werdende Wolkenfelder auf, es soll aber zunächst trocken bleiben. In der Nacht zu Donnerstag erwarten die Experten dann Schauer sowie im Bergland teils kräftigen Regen. Dazu fallen die Temperaturen auf maximal 14 Grad ab. Auch am Donnerstag gibt es vielerorts Schauer und teilweise Gewitter. Starkregen wird vor allem in der Eifel und im Westerwald erwartet.