Regnerischer Donnerstag in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Regen und kühlere Temperaturen sind am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen zu erwarten. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Essen ist besonders am Vormittag mit Wolken und Schauern zu rechnen. Im Laufe des Nachmittages lockere sich die Wolkendecke ein wenig auf. Dazu kommen laut Prognose Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad sowie ein schwacher Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zu Freitag soll es weitestgehend trocken bleiben mit Höchstwerten von bis zu elf Grad, wie es weiter hieß.