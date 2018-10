Oktoberrekordwerte bis zu 29 Grad in NRW erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen werden am Wochenenende Oktober-Höchsttemperaturen erwartet. Bereits am Samstag sorgt strahlender Sonnenschein für optimales Ausflugswetter. Hinzu kommen ungewöhnlich hohe Temperaturen bis zu 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen am Samstag mitteilte. Das könnten Höchstwerte für den Oktober werden. "Um das genau abzusehen, müssen wir noch das Monatsende abwarten, aber es ist tatsächlich sehr ungewöhlich, solche Temperaturen zu dieser Jahreszeit noch zu haben", sagte Meteorologe Gerd Budilowsky. Am Sonntag bleibt es im Rheinland heiter und in Westfalen-Lippe zeigt sich die Sonne fast den ganzen Tag. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 28 Grad. Im Bergland kann es dabei zu einzelnen starken bis stürmische Böen kommen.