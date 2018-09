Herbst startet in NRW mit spätsommerlichem Wetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw)- Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben am Samstag einen meteorologischen Herbstanfang mit spätsommerlichen Temperaturen erlebt. "Wir liegen über der Durchschnittstemperatur für Anfang September", so Meteorologe Mattthias Ohnheiser vom Deutschen Wetterdienst in Essen. "Das ist eher ein spätsommerliches als ein frühherbstliches Wetter." Die warmen Tage sollen noch bis kommende Woche anhalten.

Am Wochenende bleibt es in NRW weitestgehend sonnig und heiter. In der Osthälfte Westfalens und dem Bergland können vereinzelt Wolken aufziehen. Dazu kommen Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad. Am Sonntag wird sich zunächst auch die Sonne zeigen, erst am Nachmittag bewölkt es sich mit Temperaturen bis zu 25 Grad. Zum Beginn der neuen Woche wird es dann noch wärmer und sommerlicher. Am Montag kann es bis zu 27 Grad warm werden - allerdings auch mit Schauern und vereinzelten Gewittern.