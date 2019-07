Gewitter und Sonne wechseln sich ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Zum Wochenende wird es in Nordrhein-Westfalen wechselhaft: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen erwartet einen Samstag mit viel Sonne, die dann zum Abend hin Gewittern weichen muss. "Örtlich sind auf jeden Fall Starkregen und Sturmböen zu erwarten, eventuell auch ein wenig Hagel", sagte ein Meteorologe des DWD am Freitag. Die Gewitter können bis in die Nacht dauern, danach sind noch Schauer möglich.

Am Sonntag ist es bewölkt bei 23 bis 26 Grad. Ab Mittag zeigt sich dann auch die Sonne wieder - erst zögerlich, dann immer stärker. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest.

Freundlich bleibt das Wetter zum Wochenstart: Am Montag ist es trocken mit nur wenigen Wolken. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad. "Das gute Wetter bleibt uns dann bis voraussichtlich Donnerstag erhalten", kündigte der Meteorologe an.