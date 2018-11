Frostiger Wochenbeginn in NRW erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Kälte, Schnee und Glätte: Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen winterlich. "In den nächsten Nächten ist wieder mit Frost zu rechnen", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Sonntag. Durch die kalten Nächte mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könne es auf den Straßen glatt werden. Schneefälle sind am Montag und Dienstag vor allem im Nord-Osten NRWs zu erwarten, die Menge der Flocken bleibt aber gering. Eine Schneedecke sei nicht zu erwarten, erklärte die Meteorologin.

Tagsüber bewegen sich die Temperaturen zu Beginn der Woche zwischen zwei Grad im Sauerland und acht Grad am Rhein. Ab Mittwoch verabschieden sich die Niederschläge zusehends und es wird etwas wärmer. Am Freitag sei mit Sonnenschein und Temperaturen zwischen fünf und acht Grad zu rechnen.