Es wird ungemütlich: Sturmtief über NRW

Essen (dpa/lnw) - Zu Beginn der kommenden Woche kann es ungemütlich werden: Ein Sturmtief zieht über Deutschland und wird laut Prognose wohl auch Nordrhein-Westfalen treffen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen sagte, liegen die Höchsttemperaturen am Montag und Dienstag bei voraussichtlich drei bis zehn Grad. Es werde am Montag zunächst leicht bedeckt sein und könne regnen. Am Dienstag sind dann schwere Sturmböen möglich. "Für diese Jahreszeit wird es etwas kühl", sagte der Sprecher. Am Mittwoch wird es dann wieder etwas milder, mit Höchsttemperaturen zwischen neun und 14 Grad. Am Donnerstag kann es bis zu 17 Grad werden.