Der Sommer verabschiedet sich: am Wochenende unter 20 Grad

Essen (dpa/lnw) - Nach zuletzt hochsommerlichen Temperaturen soll am Wochenende der Herbst in Nordrhein-Westfalen ankommen. Bereits am Freitag sinken die Temperaturen auf 18 bis 23 Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen sagte. Vom Nordwesten ziehe eine Kaltfront über das Land, die auch Regen mit sich bringe. Am Wochenende zeige das Thermometer dann unter 20 Grad. Am Sonntag kann demnach sogar ein Sturmtief mit starken Böen und Niederschlägen über NRW ziehen.

Laut DWD ist der Sommer damit wohl vorbei. "Dass es dann noch mal eine längere Phase mit Temperaturen von über 25 Grad gibt, wird ab Ende September immer unwahrscheinlicher", erklärte der Meteorologe.