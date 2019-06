Bis zu 36 Grad am Wochenende: Abkühlung zum Wochenbeginn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Ein wolkenloser Himmel und Sonne satt in Nordrhein-Westfalen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen rechnet mit bis zu 35 Grad am Samstag und 36 Grad am Sonntag. Bei strahlendem Sonnenschein steigt jedoch auch die Belastung durch UV-Strahlen. "Am Mittag und Nachmittag sollte niemand ohne Sonnenschutz nach draußen gehen", sagte eine Meteorologin des DWD am Samstag. UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs.

Ab Sonntagnachmittag sollen Wolken dann wieder die Sonne bedecken, zunächst im Münsterland, am Abend dann in ganz NRW. Ab Montag soll dann eine Kaltfront für Abkühlung sorgen. Die 30-Grad-Marke werde in der kommenden Woche voraussichtlich nicht mehr geknackt, so die Meteorologin. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 23 und 26 Grad.