Bis zu 20 Grad am Wochenende in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Am Wochenende verdrängt die Sonne in Nordrhein-Westfalen zunehmend das trübe Wetter. In Regionen rechts vom Rhein werde es schon am Samstag sonnig, während es linksrheinisch zunächst bewölkt sei, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Von Osten her werde sich der Himmel am Samstag im Laufe des Tages aber zunehmend auflockern. Die Temperaturen würden dabei am Samstag auf 19 Grad ansteigen und am Sonntag sogar 20 Grad erreichen. Die meiste Sonne könne man in NRW am Sonntag genießen. Regen sei, wenn überhaupt, nur vereinzelt zu erwarten.