Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Das Sturmtief "Cornelius" hat dem Rhein-Main-Gebiet einen ungemütlichen Samstagabend und eine stürmische Nacht zum Sonntag beschert. Im Main-Taunus-Kreis musste eine Landstraße zwischen Eppstein-Ehlhalten und Idstein-Heftrich gesperrt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort drohten am Samstagabend mehrere große Bäume auf die Straße zu stürzen. Noch am Sonntagmorgen waren Forstamt, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk damit beschäftigt, die Bäume beiseite zu räumen. Die Polizei richtete eine Umleitung ein. Wie lange die Sperrung andauern sollte, stand am Sonntagmorgen nicht fest.

Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim stürzte am späten Samstagnachmittag ein Baum gegen ein Haus. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt und der Schaden blieb gering. Insbesondere umgeworfene Bauzäune hätten die Rettungskräfte am Abend und in der Nacht aber immer wieder beschäftigt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.