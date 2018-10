Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Der Rhein führt immer weniger Wasser. Im Laufe der Woche werden die Wasserstände zwischen Bonn und Emmerich überall Rekordtiefstwerte erreicht haben, stellte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein am Donnerstag fest. "Die Pegel des Rheins in Nordrhein-Westfalen sind oder werden in der laufenden Woche unter die bisher niedrigsten gemessenen Pegelstände fallen", sagte der Hydrologe des Amtes, Jan Böhme.

In Emmerich erreichte der Pegelstand demnach am Donnerstag einen neuen Rekordtiefstwert von 19 Zentimetern. Der Pegelstand dort werde in den nächsten zwei bis vier Tagen nach Berechnungen um weitere zehn Zentimeter fallen, sagte Böhme. Die Fahrrinnentiefe des Rheins betrug in Emmerich am Donnerstag 2,15 Meter.