Emden/Norderney (dpa/lni) - Die Menschen an der Nordseeküste müssen sich am Mittwochmorgen stellenweise auf winterliches Wetter einstellen. Am frühen Morgen schneite es in Emden und auf den ostfriesischen Inseln, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Auf Norderney lagen etwa zwei Zentimeter, in Emden meldete der DWD drei Zentimeter Schnee. Weil die Temperaturen am Mittwoch eher niedrig blieben, werde der Schnee wahrscheinlich auch liegen bleiben.