Erster Herbststurm: Fähr- und Zugverbindungen eingestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven/Emden (dpa/lni) - Der erste Herbststurm der Saison hat in Niedersachsen einige Fährverbindungen durcheinander gepustet. Der Metronom stellte zudem den Zugverkehr zwischen Hamburg und Cuxhaven in beiden Richtungen ein, wie das Unternehmen am Mittag mitteilte. Helgoland blieb am Freitag vom Festland abgeschnitten. Der Halunder-Jet ab Cuxhaven sowie die Fähren der Reederei Cassen-Eils von Büsum, Bremerhaven und Cuxhaven fuhren nicht, wie die Reedereien mitteilten. Es fanden auch keine Fahrten zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk statt.

Auch der Katamaran zwischen Borkum und Emden verkehrte am Freitag nicht. Als Alternative wurde eine zusätzliche Verbindung mit der Fähre angeboten, sagte Corina Habben, Sprecherin der Reederei AG Ems. Auch am Samstag und am Montag sollte der Katamaran wegen des Wetters nicht eingesetzt werden. "Es kann passieren, dass die Reise für die Passagiere etwas länger als geplant dauert", sagte Habben. Sie kämen aber auf jeden Fall von und auf die Insel. Die Fähre braucht doppelt so lange wie der Katamaran.

Bei den Fahrplänen von Langeoog, Spiekeroog, Juist und Norderney gab es am Freitag keine wetterbedingten Änderungen. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Freitag vor schweren Sturmböen mit einzelnen orkanartigen Böen an der Nordsee.

Wegen umgeknickter Bäume stellte der Metronom am Mittag den Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven ein. Zwischen Cuxhaven und Buxtehude werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ab Buxtehude sollten die Passagiere die S-Bahn-Linie 3 nach Hamburg nutzen, teilte das Unternehmen mit.