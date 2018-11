Es wird kalt in Niedersachsen: Schnee im Harz erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Winter erreicht langsam Niedersachsen: Die Temperaturen sinken in den kommenden Tagen nachts unter den Gefrierpunkt. Für die Nacht zum Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst sogar "knackig-kaltes" Wetter. In der Lüneburger Heide könnten die Werte erstmals in diesem Herbst auf bis zu minus 6 Grad sinken, sagte eine DWD-Sprecherin. Für die Nacht zum Montag wird im Harz Schneeregen erwartet, ab Montagabend könnten dann auch im Weserbergland ab einer Höhe von etwa 600 Meter ein paar Flocken fallen.

Der Sonntag startet nach Angaben der DWD-Sprecherin vielerorts in Niedersachsen gar nicht so schlecht, später ziehen dann von Norden her Wolkenfelder auf. Am ehesten heiter bleibt es rund um Göttingen und im Osnabrücker Raum. Bei vier bis sechs Grad soll es dann auch weitestgehend trocken bleiben.

Die neue Woche bringt im Bergland teils weitere Schneeschauer. In der Nacht zum Dienstag kann es auch bis ins Flachland nassen Schnee geben, im Bergland soll es winterlich werden.