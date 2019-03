Sturm macht auch kleinen Karnevalszügen zu schaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bottrop (dpa) - Der stürmische Rosenmontag macht auch abseits der Karnevalshochburgen den Verantwortlichen zu schaffen. In mehreren Städten starten die Züge am Montag mit mehreren Stunden Verspätung, Bottrop im Ruhrgebiet hat seinen Karnevalszug sogar ganz abgesagt. "Das ist natürlich für die vielen Engagierten schwer zu verdauen, die Herzblut und Engagement in die Jubiläumsdarstellung, aber auch in die sonstigen guten Ideen aller Karnevalsgruppen für den Rosenmontagszug gesteckt haben", sagte Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. Die Gefahr durch den Sturm sei aber zu groß.

In Duisburg startet der Zug zwei Stunden später um 15.11 Uhr, in Ratingen bei Düsseldorf wurde der Zug um fünf Stunden verschoben und startet nun erst um 15.11 Uhr, Aachen will eine Stunde später um 12.11 Uhr starten, Münster verschiebt um zwei Stunden auf 14.11 Uhr. Überall haben die Veranstalter aber bis zuletzt die aktuellen Wetterprognosen im Blick, um zu entscheiden, ob der Zug womöglich sogar ganz abgesagt werden muss. Der WDR berichtete online detailliert über die Entscheidungen zu den kleineren Karnevalsumzügen.