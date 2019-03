Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 20 Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Frühlingswetter vertreibt am Wochenende in Nordrhein-Westfalen nächtliche Kälte und morgendlichen Nebel. Am Samstag könnte die 20-Grad-Marke geknackt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. In der Nacht auf Samstag sei aber in manchen Regionen leichter Frost zu erwarten. Die trockene Luft begünstige solche starken Temperaturschwankungen, erklärte ein Sprecher des DWD - das sei typisch für die Jahreszeit. Am Sonntag werde es dann wieder frischer, leicht bewölkt und teils regnerisch.