Freundliches Wetter in NRW bis zum Wochenende

Offenbach (dpa/lnw) - Bis zum Wochenende steht Nordrhein-Westfalen vor überwiegend sonnigen Tagen - einzelne Schauer und Gewitter sind aber möglich. Am Donnerstag werde es dank Sonne und etwas Wind "sehr angenehm", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Die Temperaturen sollten bei um 23 Grad liegen. Schauer seien höchstens am Niederrhein und im westlichen Münsterland möglich.

Am Freitag bleibe es "recht freundlich" und werde sogar mit Temperaturen um 25 Grad etwas wärmer als am Donnerstag, sagte die Sprecherin. In der Nacht zum Samstag könne es aber Schauer und Gewitter geben. Am Samstag werde es dann auch tagsüber unbeständig. "Es ist immer mal ein Schauer oder Gewitter drin." Dabei könne es auch Starkregen geben. Für Sonntag waren die Aussichten dann aber wieder freundlicher.