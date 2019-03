Bahn warnt vor Problemen durch Sturmtief Eberhard

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach den Streckensperrungen und Zugausfällen durch Sturm "Dragi" könnte am Sonntag Sturmtief "Eberhard" erneut für Probleme im Bahnverkehr in NRW sorgen: Vor allem am Nachmittag und Abend müsse mit Beeinträchtigungen im S-Bahn- und Regionalverkehr gerechnet werden, teilte die Bahn am Sonntag mit. Reisende sollten sich im Vorfeld informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Am Samstag hatte bereits Sturmtief "Dragi" für Probleme gesorgt. Auf mehreren Strecken fielen Bäume auf die Schienen und in die Oberleitungen. Vor allem im nördlichen Teil Nordrhein-Westfalens musste auf einigen Linien der Zugverkehr eingestellt werden, bis die Feuerwehr die umgestürzten Bäume kleingesägt und beiseite geräumt hatte.